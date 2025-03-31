DSE考生自評壓力升 學友社料因競爭增

學友社今年3月透過網上問卷訪問956名應屆DSE生，發現23%受訪者感到「極大壓力」，即自評壓力分數達9至10分，超過八成受訪考生在備試期間身心疲累，逾七成考生學習動力消減和難以集中精神，亦有逾六成考生容易情緒波動；主要壓力因素包括「往後出路」、「溫習或準備時間不足」及「自我期望過高」。

學友社學生輔導顧問吳寶城相信，考生壓力上升亦與競爭加劇有關，因今屆報名文憑試及大學聯招人數增加，而且部分學科考核內容變動，包括恢復校本評核、部分試卷增加必答題，也令考生感到憂慮。翻查資料，今屆DSE共55,781人報考，按年增約一成（見圖）。

受訪考生兩成感「極大壓力」 八成備試身心疲累

七成傾向獨自減壓 中學校長籲勿「閉門造車」

學友社調查又發現，多數人傾向獨自娛樂減壓，逾八成考生從不或甚少尋求輔導機構協助，近八成人不願向老師傾訴，近七成人少與親友交流以緩解壓力，轉而依賴聽音樂、瀏覽社交媒體或玩電子遊戲等獨自紓壓方式。學友社提醒，長期缺乏人際支援恐加劇情緒困擾，建議考生保持正向思維，與親友保持聯絡，必要時尋求專業支援。

學友社建議，考生可聚焦當下，同時避免沉溺過往失誤，休息時可散步、做呼吸練習等，應試時主動與家人、朋友保持聯繫，也可善用學友社學生專線或網上輔導服務；家長可觀察子女情緒、營造寧靜溫習環境等，並減少批判話語。

中華傳道會劉永生中學校長梅志業說，縱使考生人數增加，但屬良性競爭，笑說當中有「叻人」或成績較一般的考生，這亦是無法控制的因素；他鼓勵考生保持積極想法，考試日步出試場後應「忘記背後，努力面前，向着標竿直跑」，亦不妨與同學交流，紓緩壓力，「毋須閉門造車」。