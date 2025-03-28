派0班鴨脷洲校申辦私立小一 校方稱已留600萬開支 業界料6年需1200萬

教育局回覆稱已收到兩間小學的申請，兩個辦學團體最遲4月中旬須提交計劃書，局方會審核計劃詳情及細節，以考慮是否批准，適時向學校公布結果。

稱「只差少少」 校監：有策略信日後收夠生

鴨脷洲街坊學校法團校董會昨發新聞稿，公布申辦私立小一，並同步「上訴」，冀當局考慮特別情况，繼續資助開辦津貼小一。校監李月華表示已按教育局要求預留600萬元應付私立小一的開支，「不是一個細數，但對辦學團體來說，獲得家長、校友支持，會同心協力，希望明年（下一屆小一）可爭取開辦資助的級別」。至於有否持份者反對，李稱上周六舉行逾200人出席的諮詢會，大多人支持。被問南區學生人口少，為何仍有信心日後收夠學生，她稱「大家會努力，有一些策略，會辦咗（私立小一）先」，又稱今年度收生距開班線只「差少少」。

本報昨午到該校，助教吳小姐稱已獲悉校方申辦私營小一，相信有足夠儲備資金。另有職員說，附近街坊多選讀該校，料問題是缺乏「外邊的」生源，笑稱目前大家都不願生育，校方亦很無奈。

張勇邦感意外 讚有膽識

根據局方本月更新的安排，被「派0班」的小學可申辦自資私立小一，以爭取續辦，但私立級別須維持6年，校方亦不應收學費（見表）。資助小學校長會名譽主席張勇邦對有學校採用私立小一方案感意外，稱辦6年私立級別成本高，初步推算需約1200萬元，形容辦團有膽識和勇氣。他說南區生源短缺，辦團日後仍要考慮收生問題。

黃大仙博智小學申併同區教區屬校

另外，博智小學校長何妙賢昨向本報說，已申請與黃大仙區的教區屬校合併，並蒐集持份者意見。教區教育事務主教代表助理胡艷芬稱，待4月11日遞交計劃書後，再公布與哪一小學合併，而教區與兩校法團校董會已溝通，兩校會一起撰寫計劃書。胡艷芬說，無論博智小學合併抑或停辦，規模都「正在收縮」，按局方安排，合併學校後，教師編制會保留3年，現時的教師可陪伴博智學生適應新校、照顧其情緒。她說局方會向成功申請合併的小學提供100萬元，認為毋須擔心辦學資源。

天主教教育事務處表示，博智學生下學年仍於原校上學。該校小四學生家長李女士昨稱暫未知合併詳情，待校方公布再打算。張勇邦表示兩校合併後必會調整教師人數，但教區是大辦團，料可利用不同屬校調動人手。