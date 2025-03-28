報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年3月28日星期五
中華小學堂 第057期
派0班鴨脷洲校申辦私立小一 校方稱已留600萬開支 業界料6年需1200萬
博智併教區屬校 黃大仙同區9間
名家學堂：「婆羅洲之子」的記憶迴廊
名家學堂：張貴興的小說宇宙：叢林深處的歷史、鬼魂與夢
不正經中文：貓的離間計——貓說鷹豬
人物例子庫：繁華樂壇中的獨特才子——方大同
書之異世界：AI給各MBTI的選書建議
見聞識玩：粵劇經典《帝女花》
答案
奇趣中華：走過陽關大道
穿越古今山：廣告如何賣？
講故事：三隻小豬
奇趣中華：走過陽關大道
prev
next
【明報專訊】有一句俗諺「你走你的陽關道，我過我的獨木橋」，意思是各有際遇、各有各要走的路，互不交集。「陽關道」是一條怎樣的道路？
上 / 下一篇新聞
派0班鴨脷洲校申辦私立小一 校方稱已留600萬開支 業界料6年需1200萬
博智併教區屬校 黃大仙同區9間
名家學堂：「婆羅洲之子」的記憶迴廊
名家學堂：張貴興的小說宇宙：叢林深處的歷史、鬼魂與夢
不正經中文：貓的離間計——貓說鷹豬
人物例子庫：繁華樂壇中的獨特才子——方大同
書之異世界：AI給各MBTI的選書建議
見聞識玩：粵劇經典《帝女花》
答案
奇趣中華：走過陽關大道
穿越古今山：廣告如何賣？
講故事：三隻小豬
派0班鴨脷洲校申辦私立小一 校方稱已留600萬開支 業界料6年需1200萬
博智併教區屬校 黃大仙同區9間
名家學堂：「婆羅洲之子」的記憶迴廊
名家學堂：張貴興的小說宇宙：叢林深處的歷史、鬼魂與夢
不正經中文：貓的離間計——貓說鷹豬
人物例子庫：繁華樂壇中的獨特才子——方大同
書之異世界：AI給各MBTI的選書建議
見聞識玩：粵劇經典《帝女花》
答案
穿越古今山：廣告如何賣？
講故事：三隻小豬
prev
next