兩中大生獲提名選兩校董 校方未言接獲擬選人數

中大校董會昨致函學生，稱有兩名中大生獲提名參加校董會學生代表選舉，分別是修讀保險、金融與精算學的二年級本科生Leung Chung-man, Michelle，以及正就讀信息工程學課程三年級博士生的Wang Geyang。

至於接獲多少學生有意參選，中大昨晚回覆時未正面回應，稱正根據《香港中文大學條例》規程第11條進行中大校董會學生代表選舉，將選出全日制本科生及全日制研究生各一名，擔任校董會學生代表。

根據選舉網頁，中大校董會學生代表競選活動下周一（31日）開始至下月14日，學生可在下月15至17日參與電子投票，選舉結果將在下月19日公布。

翻查資料，前年中大經歷修例，改變校董會人數及組成方式，校外和校內的校董比例將改為23：11，當中新增4席校董包括教務人員代表、非教務人員代表、本科生代表、研究生代表，均為互選產生。

根據中大校董會成員名單，除了正展開的學生校董選舉兩席空缺，另校友評議會校董亦有待選出。