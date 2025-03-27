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教育

兩中大生獲提名選兩校董 校方未言接獲擬選人數

【明報專訊】中大校董會早前經選舉誕生教務及非教務人員校董，現正準備本科生及研究生校董選舉。中大校董會昨稱，接獲一名本科生及一名研究生提名，倘二人今日（27日）沒申請退出，明天會公布最終參選名單。

中大校董會昨致函學生，稱有兩名中大生獲提名參加校董會學生代表選舉，分別是修讀保險、金融與精算學的二年級本科生Leung Chung-man, Michelle，以及正就讀信息工程學課程三年級博士生的Wang Geyang。

至於接獲多少學生有意參選，中大昨晚回覆時未正面回應，稱正根據《香港中文大學條例》規程第11條進行中大校董會學生代表選舉，將選出全日制本科生及全日制研究生各一名，擔任校董會學生代表。

根據選舉網頁，中大校董會學生代表競選活動下周一（31日）開始至下月14日，學生可在下月15至17日參與電子投票，選舉結果將在下月19日公布。

翻查資料，前年中大經歷修例，改變校董會人數及組成方式，校外和校內的校董比例將改為23：11，當中新增4席校董包括教務人員代表、非教務人員代表、本科生代表、研究生代表，均為互選產生。

根據中大校董會成員名單，除了正展開的學生校董選舉兩席空缺，另校友評議會校董亦有待選出。

相關字詞﹕選舉 中大校董會 中文大學

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