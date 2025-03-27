教局SEN數碼互動平台 星星獎勵表助融入課堂

該互動平台適用於大班教學、小組活動和個別訓練等各類教學場景，切合SEN學生學習需要。根據平台示範影片，大班教學時，教師可在屏幕使用平台的「流程圖」功能，讓學生知道該節課目標，並用「星星獎勵表」鼓勵學生作答，例如答對可加分，換指定獎賞。

倘學生作答聲量微弱，教師可用「聲量表」，具體指出學生目前僅屬「1號聲」，即第一級、只有自己聽到，恍似講秘密；並建議學生提升至「3號聲」，即回答教師或小組討論的聲線。

設「情緒調控指數」 教紓緩方法

課堂期間，若教師發現學生恍神或與鄰座聊天，亦可透過平台的卡通人像按鍵，分別指出學生手、腳、嘴、耳、眼睛或腦袋哪方面沒專注，如示範片段的教師稱有學生「眼睛『走咗佬啊』」，將學生不專心行為形象化，直接請學生重新投入課堂。

小組活動方面，教師在活動前可用「四色能量表」問學生目前學習狀態，處於「無能量慢吞吞」、「能量夠狀態好」、「能量多坐唔定」抑或「能量過多不能控制」。至於個別訓練層面，教師可用「情緒調控指數表」，讓學生認識各種情緒下的身體反應，以及有何行動紓緩，1分至5分依序為「平靜」、「有點嬲」、「嬲嬲地」、「好嬲」、「超級嬲」，教師可問學生在各情况下身體有何反應，例如處於「平靜」時手腳會放鬆，此時應欣賞自己。

教育局長蔡若蓮昨稱，「星級平台」已上載至局方「融情．特教」網站，鼓勵學校善用平台。她稱平台為日常教學與訓練提供便捷、多元化和具實證基礎的小工具，可助提升學生在學習、社交及調控情緒上的表現，促進他們更容易融入課堂及社群活動。