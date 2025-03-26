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教育

東華學院租酒店做非本地生宿舍

【明報專訊】東華學院與青舍綜合服務中心簽訂學生宿舍合作協議，下學年（2025/26）起，學院的非本地生可以「優惠租金」優先租住青舍宿位。

青舍現為商用酒店，位於尖沙嘴彌敦道，設51間雙人和三人套房，共提供約130個宿位，每間套房設獨立洗手間、Wi-Fi等；每層設共享茶水間、自助洗衣房、健身設備和公共空間。青舍創辦人林偉文表示，正按學院要求改建，以更符合宿生需要，將趕及下學年開始前開放予有興趣的學生申請入住。

伙拍尖沙嘴青舍

共51房宿位130

東華學院表示，今學年取錄258名內地生，按年增5倍，佔整體新生17%。校方表示，教育局上月逐步放寬自資院校內地生限額，學院亦可招收來自所有省份的申請人，將循序漸進吸納內地以至「一帶一路」國家和全球的優秀境外生入讀。

東華學院校長陳慧慈稱，該校希望發展成私立大學，認為加強對非本地生的支援意義重大，校方明白對留學生而言，宿舍可便利返學，亦提供充實的留學體驗，讓學生結交不同背景的朋友，探索本地文化，「希望協助非本地生融入學院的大家庭，增加歸屬感」。

陳慧慈又表示，該校學生事務處為非本地生提供住宿支援，舉辦各種舍堂活動，加深宿生之間的認識。她重申該校已向政府表達意向，積極爭取在「北都大學教育城」興建附設宿舍的綜合型新校舍，盼開拓更多空間讓學生學習和交流。

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