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教育

港大講座嘉賓被指親以 掀聯署校內示威後取消

【明報專訊】港大校媒「香港大學學生會學苑」昨日在Instagram發帖表示，港大文學院早前邀請「反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）」行政總裁Jonathan Greenblatt昨早到校舉行「反猶太主義的危險和網上仇恨言論」​​講座，早前有人發起網上聯署反對安排，有示威者昨早到校內抗議。港大昨回覆媒體查詢稱，活動因「不可預見的情况」取消。

講座談反猶 千人聯署促叫停

學苑帖文提到，港大文學院的現代語言及文化學院原定昨早舉行講座，主題為「反猶太主義和網上仇恨言論的危險（The Dangers of Antisemitism and Online Hate Speech）」，由「反誹謗聯盟」行政總裁Jonathan Greenblatt主講；有人日前發起網上聯署，促請港大考慮Greenblatt的分裂立場（dividing views），撤回講座邀請。

聯署網頁change.org顯示，截至昨晚約9時半，約1075人參與聯署。聯署內容提到Greenblatt近年持「分裂立場」、一面倒「親以色列（pro-Israeli）」，且看法有偏見等。

另一校媒「香港大學學生會校園電視」表示，多名示威者昨早到港大百周年校園抗議，多人舉起寫有標語的紙牌，有保安阻止並報警。

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