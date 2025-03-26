港大講座嘉賓被指親以 掀聯署校內示威後取消

講座談反猶 千人聯署促叫停

學苑帖文提到，港大文學院的現代語言及文化學院原定昨早舉行講座，主題為「反猶太主義和網上仇恨言論的危險（The Dangers of Antisemitism and Online Hate Speech）」，由「反誹謗聯盟」行政總裁Jonathan Greenblatt主講；有人日前發起網上聯署，促請港大考慮Greenblatt的分裂立場（dividing views），撤回講座邀請。

聯署網頁change.org顯示，截至昨晚約9時半，約1075人參與聯署。聯署內容提到Greenblatt近年持「分裂立場」、一面倒「親以色列（pro-Israeli）」，且看法有偏見等。

另一校媒「香港大學學生會校園電視」表示，多名示威者昨早到港大百周年校園抗議，多人舉起寫有標語的紙牌，有保安阻止並報警。