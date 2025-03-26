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教育

「兒童網上性誘識」增 首兩月10宗兩屬強姦

【明報專訊】警務處長蕭澤頤昨日表示，今年首兩個月錄得10宗「兒童網上性誘識」案件，包括兒童接到色情信息、被索取裸照、被誘約見後性侵，其中兩宗為強姦案，受害人年僅12歲。他認為兒童經網上活動被性侵的個案趨嚴重，亦呈上升趨勢，令人憂慮，呼籲家長及教育持份者為兒童締造更安全的成長環境。

警方昨日舉辦「保護兒童漫畫書系列」發布儀式暨「應對網上性誘識：識別與預防」跨專業研討會。蕭澤頤說，去年錄得1359宗侵害兒童的性罪行案件，其中7%涉及網上活動；今年首兩個月則錄得10宗，包括兩宗強姦案，受害人年僅12歲，情况令人憂慮。翻查報道，近日法庭處理多宗兒童性罪行案件，日前一宗中學宗教科男教師承認與15歲女生非法性交，被判囚22個月。

調查：六成學生遇網上誘姦

警方昨亦公布一項調查，去年2月至11月在10間中學訪問2000名中一至中四生，發現62%受訪學生曾遇「網上性誘姦」。調查顯示8.7%受訪者曾收到成年人發送的性內容照片或影片，3.3%曾發送自己的性內容照片或影片，3.7%與網上認識的成年人見面時有「性接觸」。警察臨牀心理學家馮浩堅表示，網上性罪行案件大多隱蔽，現今青少年性觀念及防範意識較低，誤以為與陌生人外出、傳送私密照及發生性行為是小事。

社媒打機接觸 閒聊送禮約見下手

網罪科總督察梁以德表示，犯案者大多透過社交媒體、線上遊戲及交友軟件接觸兒童，以噓寒問暖及閒話家常方式，令對方降低戒心，又透過「性意味」對話及送禮等圈套，博取見面並性侵對方。梁表示，前年一名15歲少年在同性交友軟件被誘騙傳送私密相片，後來雙方同意發生性行為，少年之後被威脅倘拒絕再次發生性行為便散播其照片，最終少年告知家人並報警。

社工籲家長關心交友 主動談「性」

青協資深社工朱香雄呼籲家長放下工作，主動與子女溝通以建立其安全感，並了解其網絡行為和交友情况，教導他們辨識誘騙手法。他認為青少年在現實生活中不願談論「性」，家長亦不主動討論，「是很可悲，青少年那種對性的抑壓及好奇，而網上有人跟他傾和講， 對青年來說是個開放、去抒發他們性價值觀的網絡平台」。朱又說，長期上網的青少年往往因生活或學習上遇到壓力而有很多負面情緒，「試想想帶着這種孤獨、寂寞的心態去網上接觸不同人，很容易會被騙徒有機可乘」。

警方昨亦宣布向全港幼稚園及小學免費派發一套8冊的「保護兒童漫畫書」，內容涵蓋網上性陷阱、裸聊勒索及法庭審訊程序等。

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