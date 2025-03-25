人文科書談假資訊均提國安 指刻意挑戰政府權威屬違法

根據教育局小學人文科課程框架定稿，小二級學習主題包括「資訊素養」，建議佔3個課節（每節約35分鐘計）；小四級學習主題「傳媒與資訊素養─明智的選擇」，建議佔11個課節。局方建議小一至小二生每周兩節人文科，小三至小六生每周兩三節。

教分析來源查核 留意「事實」抑「意見」

近日已過審的小四人文科課本中，3間書商均教導學生判斷資訊真偽，舉例教育出版社《今日人文》指出，學生收到信息後可分析來源，了解作者或機構是否具公信力；並查核信息，比對資訊有否矛盾或不合理；留意內容是否已「過時」；亦可核查圖片有否「改圖」痕迹。該課本亦請學生留意報道屬「事實」還是帶有個人或媒體立場的「意見」。

此外，3間書商亦利用假新聞、假資訊例子，扣連至對個人、社會及國家的影響。香港教育圖書、聯合培進教育出版的《人文探索》以「天文台向貨櫃碼頭公司預告將掛十號颱風警告信號，威力百年一遇，料嚴重威脅珠江口沿岸的安全」為假新聞例子（見圖），「教師用書」提到國家層面「風暴消息令珠江口城市的居民恐慌，影響國家社會穩定和安全」，並提醒教師可在課上講述學生應小心求證，拒絕轉發假消息，維護誠信及國家安全。

教育出版社《今日人文》提及，有些人因政治目的或宣揚個人理念，刻意散播挑戰中央和特區政府權威或威脅國安的假消息，提醒屬違法行為。現代教育研究社的《現代小學人文》亦提及使用社交媒體時必須守法。

明報記者