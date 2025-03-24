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教育

稱港迎創科黃金期 盧煜明：擬租用算力

【明報專訊】中大校長盧煜明昨日受訪形容，現時是香港創科黃金時期，政府對科創投入增多、撥款增加，又形容香港是充滿機會的地方，聚集「天時、地利、人和」。他說，世界發展很快，大學不可能傳授學生數十年後需要的知識，故要培養學生持續學習，並提供寬闊的知識根基，令他們成為跨學科人才。

研究基金昔數十萬元今上億

盧煜明昨晨於商台《政好星期天》表示，他28年前回港發展，當時僅獲首個研究基金數十萬元，及後創新及科技基金1999年成立，首次獲得數百萬元的基金；直至SARS後，社會看到科研有助控制傳染病，研究基金不斷增加，InnoHK（創新香港研發平台）每個項目更涉億元，因此他對未來發展樂觀。盧亦稱香港有天時地利人和，國家推進科技發展、香港是中國最國際化的城市、很多尖子願來港發展。

盧又提及人工智能（AI）發展，稱AI有利醫療科技發展，協助醫生找出病人出什麼問題，減少病人等報告的時間。他提到DNA測試方面，AI亦可協助解釋DNA排序，形容AI不會情緒化，能更好地服務病人，而中大亦正審視大學在研究AI方面所需的算力是否足夠，考慮向數碼港租用算力，該校會多用AI做教學或研究。

研設研究生專用書院

出任校長兩個半月，盧稱現時仍在學習，每日都很充實，未來想完善中大書院制，例如設立研究生專用的書院。2019年反修例期間，中大校內曾發生嚴重衝突，被問到現時相關烙印是否已消除、如何與學生建立互信，盧稱現時是新的好開始，要再重新出發，稱上任前後都有很多時間及機會接觸學生，未來會繼續與學生交流。

相關字詞﹕反修例事件 創科 盧煜明

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