扯線控制自動放磚 中大機械人砌牆建「再生園」

CU-Brick配備機械臂，如「扯線公仔」般由4根支柱上的8組線纜及摩打控制平衡及移動，工作人員只需將磚塊放在特定位置，機械臂就會夾起，依據人員預先輸入的設計方案自動生成的電腦指令，自動砌放磚塊。劉達銘指出，以往由人手建造複雜設計、如蜿蜒曲折的建築物，容易因視覺影響令磚塊位置偏移；機械人則可自動實時修正移動路線，並透過鏡頭分析確保施工精準，因而更適合複雜結構的工程或藝術建築。

水泥「難控制」 尚需人手塗

目前系統施工過程仍需人手在磚塊之間塗上水泥，劉解釋，磚塊厚度、斜度不一，需要水泥調整以確保磚塊維持同一水平，但目前傳統水泥較流質，機械人難以控制每塊磚塊所需分量。不過，他稱未來會着眼開發自動灌漿系統，令機械人可全自動運作，並嘗試用較輕的材料，例如以竹做支柱，以便整套系統安裝及應用到不同場景。

中大建築學院高級講師Adam Fingrut亦有參與項目，稱機械人可免卻工人高空工作的風險及減省人手；此外，項目亦展示出方便的施工模式，因過往興建不規則建築，人員需要大量參考圖及持續測量，而採用CU-Brick下部門之間甚少做上述工作，只需透過電郵或通訊軟件傳送資料及協調。

中大「再生園」項目由校園規劃及可持續發展處、建築學院、機械與自動化工程學系及「建造與建築學機器人中心」合作策劃，採用CU-Brick在校內興建一組佔地約120米、高2.5米、由5800塊磚組成的弧形牆，為中大師生提供集環保及休憩功能的共享空間。中大預計項目4月落成，下半年啟用。