皇仁學生違規紀錄疑遭擅改 涉教學系統帳戶盜用 教局：校方正查

網媒「香港01」報道，皇仁書院資訊科技組前日向該校師生及家長發電郵稱，發現有人未經授權存取一個eClass帳戶，以該帳戶的不同教師名義，擅自修改學生違規紀錄，該組正詳細調查，以確定未經授權活動的範圍及識別受影響紀錄；校方對是次「保安漏洞」深表關注，正採取額外措施，防止類似事件再發生。

教育局稱，有關學校正嚴肅跟進事件，已適時通報各持份者，教育局會繼續與學校聯繫，提供意見和支援；局方未有回應會否要求警方介入。

專家：或未啟雙重認證無登出

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，相信系統無被黑客入侵，懷疑是有人盜用身分。他指出，eClass教師版應用程式可自訂雙重驗證功能及登入通知，可能皇仁書院未有啟用，也有可能用戶使用公共電腦時未有登出帳戶。他建議學校應開啟雙重認證，亦希望eClass服務供應商能縮短有關網站的閒置逾時（timeout）時間，以免用戶忘記登出而被盜用帳戶。

教育界立法會議員朱國強表示，校方目前最重要是加強網絡與系統安全，皇仁書院能以今次事件為例，加強師生網絡安全意識，其他學校亦應加強防範。