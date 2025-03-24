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教育
2025年3月24日星期一
智學公民 第119期
皇仁學生違規紀錄疑遭擅改 涉教學系統帳戶盜用 教局：校方正查
扯線控制自動放磚 中大機械人砌牆建「再生園」
稱港迎創科黃金期 盧煜明：擬租用算力
公民點對點：生育頹勢未止 內地去年人口減139萬
公民點對點：限生變促生
DSE教室：建議題 建議須具體可行
法治教育：維護國家安全條例
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：細味印象派畫作
趣學STEAM：把握賞畫竅門 「看」出畫家心思
新聞解碼：體適能測體質
偵探M.A.D. 妥善保管資料
公民挑戰題
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【明報專訊】■題目1 中華文化與現代生活
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皇仁學生違規紀錄疑遭擅改 涉教學系統帳戶盜用 教局：校方正查
扯線控制自動放磚 中大機械人砌牆建「再生園」
稱港迎創科黃金期 盧煜明：擬租用算力
公民點對點：生育頹勢未止 內地去年人口減139萬
公民點對點：限生變促生
DSE教室：建議題 建議須具體可行
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