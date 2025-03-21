香港大學生免費用DeepSeek-V3 校方稱港高校首推 冀增學習效率

「R1擅推理 V3解答快」

港大副校長（教學）何立仁（Ian Holliday）上周致函學生，宣布本周一起師生可在港大ChatGPT網頁的應用程序中，免費使用DeepSeek的R1及V3模型。校方在電郵介紹DeepSeek-R1擅長邏輯推理、可有結構地解難、可逐步解釋複雜概念，有助在學習過程中提供更深入和詳細分析，但由於平台屬「推理模型」，或需較長的回應時間。校方表示，學生可到微軟公用雲端服務平台Azure預覽模式中使用DeepSeek-R1，費用全免，亦不扣除學生每月相關配額。校方另提到，DeepSeek-V3可快速提供清晰答案，有助提高港大生的學習效率、整體學習體驗等。

嶺大生成式AI融入課程

盼學生職場熟用

多間本港院校亦已開放使用DeepSeek，嶺大、城大、理大、科大現已為全校師生免費提供DeepSeek-R1。嶺大校長秦泗釗稱，在科技突飛猛進的時代，更需培養學生慎思明辨的能力，嶺大將生成式AI融入不同課程，盼學生將來在職場熟練應用AI技能，同時避免「被AI取代」及正確使用AI。

中大研AI可穿戴健康監測技術

此外，中文大學日前宣布，該校電子工程學系學者張元亭研發首項結合DeepSeek的可穿戴技術，助「全天候」監測用家的健康狀况，提供精準血壓、心率等數據，校方將系統命名為「文元智能醫生」。理大本月曾舉辦DeepSeek相關論壇，由計算機及數學科學學院副院長（環球事務）楊紅霞主講。