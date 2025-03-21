報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年3月21日星期五
中華小學堂 第056期
香港大學生免費用DeepSeek-V3 校方稱港高校首推 冀增學習效率
浸會大學研究：65%基層內地移民工資遜疫前 籲推短期援助
教育大學與教育城簽合作備忘 推AI及計算思維教育
DSE筆試4．1開考 考評局：紅雨不延期
有價講：救人要緊亦要諗？
有價講：港鐵的AED「借機」反思
人物例子庫：魅惑銀壇的法國第一美男——阿倫狄龍
人形圖鑑：「生活道」高手
諗諗佢：有理有據，方是破立之道——繼續以「大學何用」示範提出有用論據
潮看文史：古（gu2）都（dou1）
見聞識玩：傳統醫療——中醫
答案
奇趣中華：古代貢品珍珠
穿越古今山：自古流傳下來的零食
大笑堂：責備變讚美
穿越古今山：自古流傳下來的零食
prev
next
【明報專訊】零食總能解嘴饞，平日常見的零食中，有不少是自古流傳下來的。
上 / 下一篇新聞
香港大學生免費用DeepSeek-V3 校方稱港高校首推 冀增學習效率
浸會大學研究：65%基層內地移民工資遜疫前 籲推短期援助
教育大學與教育城簽合作備忘 推AI及計算思維教育
DSE筆試4．1開考 考評局：紅雨不延期
有價講：救人要緊亦要諗？
有價講：港鐵的AED「借機」反思
人物例子庫：魅惑銀壇的法國第一美男——阿倫狄龍
人形圖鑑：「生活道」高手
諗諗佢：有理有據，方是破立之道——繼續以「大學何用」示範提出有用論據
潮看文史：古（gu2）都（dou1）
見聞識玩：傳統醫療——中醫
答案
奇趣中華：古代貢品珍珠
穿越古今山：自古流傳下來的零食
大笑堂：責備變讚美
香港大學生免費用DeepSeek-V3 校方稱港高校首推 冀增學習效率
浸會大學研究：65%基層內地移民工資遜疫前 籲推短期援助
教育大學與教育城簽合作備忘 推AI及計算思維教育
DSE筆試4．1開考 考評局：紅雨不延期
有價講：救人要緊亦要諗？
有價講：港鐵的AED「借機」反思
人物例子庫：魅惑銀壇的法國第一美男——阿倫狄龍
人形圖鑑：「生活道」高手
諗諗佢：有理有據，方是破立之道——繼續以「大學何用」示範提出有用論據
潮看文史：古（gu2）都（dou1）
見聞識玩：傳統醫療——中醫
答案
奇趣中華：古代貢品珍珠
大笑堂：責備變讚美
prev
next