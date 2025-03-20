THE國際化大學排名 港4校勝牛津劍橋

THE：內地師生可視國際化因素

排名評分4個範疇包括國際生佔比、國際教職員佔比、與國際學者共同發表學術文章佔比、國際聲譽。THE指出，香港5間上榜大學在「與國際學者共同發表學術文章」有進步，2019至2023年香港與內地作者合撰期刊增加70%。

城大連續兩年排榜首，科大由去年第9升至今年第2、理大由第10升至第3、港大由第6升至第4，中大則由第13升至第11。牛津大學由去年第3跌至第6、倫敦帝國學院由第5跌至第7、劍橋大學由第4跌至第8。

城大校長梅彥昌對該校再獲評最國際化大學感到鼓舞，稱排名反映城大在推動國際化教育和研究協作方面保持優勢，受國際認可。

科大昨稱欣悉排名結果，校方一直致力提供國際化校園，教職員與學生來自全球逾40個國家及80多個地區；過去數年學士課程每年錄取的非本地生，近半來自內地以外，包括美洲、東西歐、澳洲、非洲及亞洲等。