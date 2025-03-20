THE國際化大學排名 港4校勝牛津劍橋

【明報專訊】英國《泰晤士高等教育》（THE）公布2025年「全球最國際化大學排名」，首4名均是本港大學，城大蟬聯榜首，名次高於第6的牛津大學及第8的劍橋大學。THE認為，港校在國際化排名總是表現理想，部分原因是來自內地的學生及教職員可在計算排名時視作國際化因素。
THE：內地師生可視國際化因素
排名評分4個範疇包括國際生佔比、國際教職員佔比、與國際學者共同發表學術文章佔比、國際聲譽。THE指出，香港5間上榜大學在「與國際學者共同發表學術文章」有進步，2019至2023年香港與內地作者合撰期刊增加70%。
城大連續兩年排榜首，科大由去年第9升至今年第2、理大由第10升至第3、港大由第6升至第4，中大則由第13升至第11。牛津大學由去年第3跌至第6、倫敦帝國學院由第5跌至第7、劍橋大學由第4跌至第8。
城大校長梅彥昌對該校再獲評最國際化大學感到鼓舞，稱排名反映城大在推動國際化教育和研究協作方面保持優勢，受國際認可。
科大昨稱欣悉排名結果，校方一直致力提供國際化校園，教職員與學生來自全球逾40個國家及80多個地區；過去數年學士課程每年錄取的非本地生，近半來自內地以外，包括美洲、東西歐、澳洲、非洲及亞洲等。