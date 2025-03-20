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教育

本地生定義檢討 擬聯招選科前公布

【明報專訊】8間資助大學每年共為本地生提供1.5萬個第一年學士學額，本地生循大學聯招辦法（JUPAS）等方式報讀。近年各項人才政策吸引不少專才子女來港讀書，有本地家長憂慮升學競爭加劇並造成不公。教育局長蔡若蓮昨稱，檢視「本地生定義」工作順利，目標新學年開始JUPAS選科前公布方案，亦設過渡安排，讓來港的專才家庭適當調節。

應考中學文憑試（DSE）的本地生可透過JUPAS報讀資助大學學士課程，首輪申請一般每年12月初截止。政府現時准許新來港的人才計劃受養人，以本地生身分報讀本地資助大學，並繳交本地本科生學費。

蔡若蓮回應議員林振昇提問時提供數據顯示，2025年首兩個月，各人才計劃18歲以下受養人共有9294人，而2023及2024年分別有5.7萬及5.5萬人（見表）。

教育界議員朱國強昨在立法會大會提到，坊間近日質疑部分「高端人才通行證計劃」申請人只為子女升學來港，本身無意在港發展。新民黨議員陳家珮稱，很多家長或學生關注現行制度不公平。

蔡若蓮：研設居留要求

另供不同資助

教聯會議員鄧飛則關注，倘要求人才子女符合居港年期、提高其大學學費，會否有違《基本法》或有司法覆核風險。蔡若蓮表示，政府會考慮法律問題，並參考不同國家做法，包括要求學生符合居留期。

蔡若蓮又說，目標在新學年（2025/26）開始JUPAS選科前公布方案。她提到本港高等教育機構「面向全世界收生」，採用擇優而取原則，重申資助大學會維持每年提供1.5萬個第一年學士學額。她透露當局檢討「本地生定義」時，考慮為學生提供不同資助，「一些無獲資助和津貼的學生，可否在1.5萬個學額以外找一些學額（預留給相關學生）」，以免影響「本地生1.5萬（學額）的機會」。

相關字詞﹕大學學費 高才通 受養人 人才計劃 資助大學 本地生 本地生定義

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