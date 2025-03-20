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教育
2025年3月20日星期四
公民學堂 第094期
本地生定義檢討 擬聯招選科前公布
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世界之趣：6歲創業 冀保護兒童表達權利
新聞有常識：美擬規定官方語言
誰是第一：周遊世界的玩具船
知識寶庫：中國積極研發 國產疫苗走出國門
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【明報專訊】新冠疫情期間，我們認識不少國產新冠疫苗。疫苗可以有效預防傳染病，中國的國家免疫接種規劃實行多年，成功撲滅天花、小兒麻痺症等病症。中國亦積極研發各類傳染病國產疫苗，並輸出國外。
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