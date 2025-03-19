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教育

削八大撥款 蔡若蓮：無礙拓創科

【明報專訊】政府財赤之下，教育局亦配合削資，當中大學教育資助委員會向8間資助大學撥款的新三年期（2025至2028年），每年度會節省2%開支，該三年期撥款上限為681億元。教育局長蔡若蓮昨日在立法會重申，削減八大撥款前已跟院校溝通，政府會確保不影響院校教學及研究質素，形容撥款調整幅度是「務實和謹慎」。

立法會教育事務委員會昨日開會，議員兼嶺南大學協理副校長劉智鵬關注，當局削減大學撥款會否「衝擊」院校在人工智能等範疇的創科發展。蔡若蓮稱，雖然政府減少撥款，但本地大學的資金亦來自企業等，認為「政府微調撥款」不影響各院校的創科發展。

議員憂幼園蝕住做

施俊輝：學費毋須太保守

另外，會議亦討論本港幼稚園發展。教育局文件指出，今學年（2024/25）共734間幼稚園參加幼稚園教育計劃。教育局副局長施俊輝表示，新冠疫情下本港出生率低，其後學童人口一度達「谷底」，近年則稍有回升。

教育界立法會議員朱國強關注，政府雖然有提供資助，但不少幼稚園都「蝕住做」。施俊輝回應稱，留意到部分全日制幼稚園的學費「沒有收回相應的數目」，估計辦學團體不希望學費太貴，以維持吸引力，但當局已提醒業界，「學費毋須太保守，如有財政困難，或出現『蝕住做』問題，其實可適度調節學費」。

相關字詞﹕施俊輝 蔡若蓮 幼稚園教育計劃 教育局 撥款 大學

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