浸大「創意校園」開幕 錄音棚港最大 馬會捐4.5億興建 設施先進

新校園獲賽馬會慈善信託基金捐出4.52億元興建，計劃今年9月全面開放。據校方介紹，新校園中「賽馬會點子坊」為浸大音樂學院所在地，配備音樂、電影及其他創意領域的先進設施，包括「Scoring Stage錄音棚」，校方稱規模是全港最大，供大型樂團錄音，天花板吸音板可調節音質。新校園亦設賽馬會白盒實驗空間，將有助推動跨學科發展。

浸大協理副校長、創意藝術學院創院院長潘明倫說，2019年起籌劃新校園，相信政府最近宣布削減大學撥款不影響其發展，「幸運在（香港）經濟還是非常好時，落實（新校園）設施」。

新宿舍1700宿位 學生：禁探訪少群體活動

新校園學生宿舍「CARE舍堂村」由4座大樓組成，提供逾1700個宿位，去年9月起入伙。翻譯系內地宿生嚴同學說，宿舍保安嚴格，不設登記探訪，而對比在港租樓，新宿舍宿費不算貴。傳理學院4年級宿生黃同學說，出入新宿舍各樓層及房間均需拍卡，較舊宿舍少群體活動，同層室友亦較少互動，「真的只是住宿，沒有hall life（宿舍生活）」。

另外，浸大、理大和科大已提交建議書爭辦醫學院，其中科大及理大排名全球百名內，被問會否擔心浸大「陪跑」，校董會主席兼立法會議員黃英豪說浸大定位有特色，包括將營辦全港首間中醫醫院，亦有生物製藥人才，認為有3間大學同時爭辦是好事，可回應本港培育醫學人才需求。

談到《財政預算案》要求資助大學「回水」，黃英豪稱本港部分大學有數以百億元計儲備，目前政府財赤，加上大學部分儲備由政府撥款組成，「（政府）能夠在一些關鍵時刻適當運用，我覺得是理所當然」。