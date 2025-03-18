博智小學：早規劃教師安排 包括凍職

何妙賢昨在港台節目《自由風自由PHONE》稱，校方上周五（14日）致函家長解釋「派0班」情况，理解「家長一定有擔心」，強調有新消息時一定會通知家長。至於教師團隊安排，她表示校方一早已按現時班級數目凍結個別職位，並計劃在教師退休時騰空相關空缺，避免使用超額教師機制。

談到近年各專才計劃引來不少學童在港讀書，何妙賢指博智小學的「先天問題」是交通不太方便，料人才子女或多在北區入學；又說即使該校參加教育展，招攬相關學生的情况亦不太理想。

私小一新方案 教區：資金有難度

就教育局上周更新「救校方案」，其中申請小一轉私立營辦的小學須維持私立級別6年。博智小學辦團天主教香港教區（下稱教區）的教育事務主教代表助理胡艷芬昨亦在同一節目稱，有議員提及營辦一個班級一年耗資逾100萬至150萬元，「6年的話其實都接近1000萬，是否這麼容易去籌得這金額？」她稱資金是教區其一關注點，涉及金額亦對教區「有一定難度」。

同區9屬校 稱同辦團理念管理相近

教區上周明言不排除博智小學與區內教區屬校合併。黃大仙全區共24間官津小學，當中獻主會溥仁小學、孔教學院大成小學先後宣布逐步停辦。根據《小學概覽》，其他當區小學中，教區屬校佔9間，其他辦團包括天主教修會、聖公會、中華基督教會、保良局等；另有一間官立小學。

胡艷芬昨稱，學校同一辦學團體的辦學理念較一致、管理模式相近，強調不會倉卒決定學校前路，「就算決定合併的話，跟哪間合併？哪間學校最適合？另一學校法團校董會的考慮是什麼？都要一一梳理」，並與博智小學法團校董會商議。