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教育

研頭戴式滑鼠助病友 肌萎生奪馬會獎學金

【明報專訊】幾名賽馬會獎學金得主日前受訪談得獎感受，當中有個小伙子坐着電動輪椅進場，不時喃喃自語「好緊張」，分享會甫開始，他腼腆地自我介紹，還緊張得手震，直至說起與朋友一起發明的「頭戴式滑鼠」，慢慢變得淡定。他是患有脊髓肌肉萎縮症的港大生李灝，他鼓勵大家勇闖難關，「做你所愛的事，愛你所做的事」。

移動頭部控鼠標 高中伙好友發明

現就讀香港大學工程學士一年級的李灝，3歲確診脊髓肌肉萎縮症，後來需以輪椅代步，他上肢仍能郁動，不過平日難以做出控制滑鼠等動作，因此他在高中時以自身經歷，與兩個朋友發明「頭戴式滑鼠」，透過移動頭部來控制電腦上的鼠標，更憑作品獲2022年香港創科展高中組銅獎，去年奪得「香港賽馬會駿步人生獎學金」，希望能繼續研究更多產品，令更多同路人受惠。

受霍金啟發 寄語「做所愛的事」

李灝憶述，5歲開始對物理學家霍金的作品感興趣，並深受其故事鼓舞，霍金雖患有「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（俗稱漸凍人症） ，但求知慾強烈，亦用眼球追蹤技術控制電腦打字寫書。他直言「生活並無挑戰」實屬謊言，又回想16至17歲時候，病情轉差，容易感到疲倦，不過幸獲一同研發頭戴式滑鼠的兩位好友支持，勉勵他所擁有的能力與他人無異，勿因困難而放棄，使自己克服病患。

被問到有何寄語予他人，他先謙稱自己年僅18歲，接着頓一頓，又說「做你所愛的事，愛你所做的事。命裏終會遇上挑戰，但總會有人愛護你……與你並肩作戰」。

學者研微型機械人 注體內助施手術

另外，去年新設的賽馬會新晉創科學者獎學金，獲賽馬會慈善信託基金撥款約1.1億元，預計3年內資助30名新晉創科學者。當中學者胡德林在蘇格蘭攻讀博士後，看中香港與內地資源互通，可享用更多資源研發設計，選擇來港發展，現任職於中大。

胡德林正研究微型磁性機械人，體積最小可達一毫米，配合人工智能（AI）技術計算所需磁場及機械人目的地，以針管注射機械人到脊柱，再用磁場導航機械人至預設體內目的地，可設置其他配件，切割人體組織作化驗，以了解病况，提升微創手術精準度。胡稱，獎學金有助投入研究，目前以羊及豬作動物實驗，與人體試驗階段仍有距離，相信5至6年後才能應用於人體。

新一屆賽馬會獎學金頒授典禮昨舉行，其中去年有116人獲頒不同獎學金，另10人獲「賽馬會新晉創科學者獎學金」。

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