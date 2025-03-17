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教育

鐵窗進修工科 釋囚獲獎

【明報專訊】學習不因畢業止步，中年人及釋囚也可再出發。昨日尤德爵士紀念基金獎學金頒獎禮，亦有5名在職人士獲獎，表彰他們積極自我增值，當中有更生人士獄中進修工科，出獄後任職平水員，又有前旅遊領隊轉任特殊學校宿舍助理。

潘煜培20多歲時曾誤入歧途，因而經歷數年鐵窗生涯。在獄中，他修讀僱員再培訓局（ERB）的「展台建造及佈置基礎證書」課程，學會閱讀圖紙、搭建展覽台板，「最主要好奇，想了解、想學……出社會後也想找工作，起碼有一技之長」。

出獄後，他參加善導會就業計劃，在建築公司任職平水員至今已6年，更考獲半熟練及熟練技工資格。閒時他亦與更生人士組成義工隊，到社區帶街坊長者做伸展運動。

前旅遊領隊轉職特殊校 自我增值獲表彰

任職領隊近30年的陳國輝，因疫情失業，報讀ERB保健員課程，在特殊學校任職夜間宿舍助理，負責照顧行動不便者，替他們睡覺時翻身、照顧大小便需要、看管醫療器材等。起初他擔心夜班工作，日夜顛倒，但最終適應，家人也理解。中年轉職，他不覺辛苦，「（特殊需要學童）給我感覺有朝氣，始終年輕人，雖然殘障，但仍擁有向前的未來、仍在成長」。他盼日後服務少數族裔的特殊需要人士，因此修讀烏都語等外語；為了協助院內學童用AI創作漫畫，他又完成兩個AI課程。

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