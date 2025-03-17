尤德獎學金得主：法律實習有感悟 轉踏舞蹈共融路

958名學生在今屆尤德爵士紀念基金頒獎禮獲獎學金和獎項，其中曾懷恩昨獲4萬元獎學金，她2022年畢業於港大社會科學學士（政治學與法學）及法學士雙學位課程。每當形容自己，她總用上「心急」二字。她昨回顧實習時，察覺法律程序往往冗長，同時當事人也有心理支援的需要，使她亦着急起來，「有什麼方法可很切身、很貼地幫到他們？」她又發現，自己更傾向直接幫助有需要人士。

後來，曾懷恩萌生趁年輕轉跑道的念頭，自小學芭蕾舞的她，現就讀演藝學院編舞課程，主攻現代舞。她憶述，曾參加共融舞蹈工作坊，與殘疾人士共舞，發現他們勇於嘗試新動作，透過舞蹈建立自信，「健全人士不會想到的動作，比如輪椅挨後再轉，無想過動作可如此有趣」。

苦讀法律5年，最終踏上沒「錢途」的跳舞之路，被問曾否擔心生計，曾懷恩說父母給她空間發展，又笑言「想做個有錢的藝術家」，「不算『嘥』……這5年我經歷過、見過的事，幫我成為更成熟的藝術家」。她曾將社會結合藝術，把委託人遭性暴力的經歷融入舞蹈。她相信可透過跳舞更「貼地」接觸小眾群體，盼推出舞蹈共融計劃，支援在漫長法律程序當中的人。

同科港大法律生 擬負笈哈佛助小眾

去年畢業於港大相同雙學位課程的孫子晴，則選擇留在法律界。她獲30萬元海外研究生獎學金，擬到美國哈佛大學攻讀碩士，盼推動對性小眾、囚權的保障。在港大「臨牀法律教育中心」實習時，她見證有委託人不知已超出檢控期限，無法討回公道。有見香港缺乏法律普及教育，她矢志日後擴展大學的法律援助服務，讓公眾了解法律。