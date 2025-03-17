教區：人口縱下跌 不隨便合併屬校

《小學概覽》顯示博智小學今學年（2024/25）全校11班，包括小一至小三各1班，小四兩班，小五至小六各3班。胡艷芬昨接受本報訪問稱，博智小學今年度自行分配學位階段獲雙位數學生報讀小一，連同統一派位階段，仍欠數名學生才達到16人「開班線」，「只差很少，我們都很可惜，我們要想想最好的善後方案」。

博智派0班 將與校董決定救校方案

被「派0班」小學可申請將小一級轉為6年私立營辦、與其他小學合併或決定停辦；教區表明不排除博智小學與同區屬校合併。

教區在黃大仙共有9間小學屬校。被問會否首選區內開班少的屬校合併，胡艷芬說會考慮屬校位置是否方便家長接送、課室是否充足等。至於人口跌勢下，教區有否考慮將黃大仙屬校「3合1」，或者安排全港更多教區小學合併，她稱暫未考慮，亦未掌握各校開班情况，強調倘屬校收生尚可，不會隨便合併，稱每間教區學校均有歷史並努力辦學，其家長、校友有所期望，「不應該太早就說合併」。

指政府財政壓力大 新救校方案「相當辛辣」

她又說，一旦博智小學獲當局准許合併，未必今年9月開學立即實行，校方仍要交計劃書決定何時起推展。她稱千禧年代幾間教區小學下午部聯名申請合併；近年玫瑰崗中學停辦，有學生轉讀教區的余振強紀念第二中學，稱相關學生已適應，教區會參考經驗。她與教區教育事務主教代表龔廣培正約見法團校董會，將召開特別會議，強調校董會討論後才會敲定方案。

下學年另一津小鴨脷洲街坊學校亦被「派0班」。胡艷芬曾任津貼小學議會主席，現為該會顧問，她認為政府財政壓力大，故日前更新小學「救校方案」亦「相當辛辣」，不再讓「派0班」小學將小一轉私立營運一年後，翌年馬上重獲政府資助，相關小學現需斥巨資，維持私立級別6年，因此教區不輕易選這方案。

曾任小學校長逾20載，已退休的她稱近年學生大減，黃大仙尤甚，受人口老化影響，「建議教育局不要讓縮班殺校太急速」。她說任職教區小學多年，教區「養大她」，現盼經驗可貢獻屬校。