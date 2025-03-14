否認爆腸胃炎涉膳食 教局設專組改善交流活動

蔡若蓮稱，初步調查所得，沒證據顯示師生急性腸胃炎與考察團安排的膳食有關，個案較大可能是由團友間的生活接觸或暴露於病例的嘔吐物造成傳播。她昨日召見各交流團承辦機構代表，整體檢視學生外地交流安排。教育局回覆表示，為安全起見，局方已立即要求承辦機構停用涉事餐廳，並要求所有為公民科內地考察交流團提供膳食的餐廳暫停供應生冷食品。

醫生：或學生出發前已感染

感染及傳染病醫學會會長林緯遜昨在港台節目《千禧年代》稱，可引致急性腸胃炎的諾如病毒活躍程度明顯增加，不排除學生在出發前已受感染，如學生在密閉空間嘔吐，應盡量安排其他學生遠離，並打開窗令空氣對流及做好清潔消毒。林又稱，如學生交流期間出現徵狀，最理想是分隔患者與其他學生，亦提醒酒精不能有效殺滅諾如病毒，建議使用水及番梘洗手。

津貼中學議會主席李伊瑩在同一節目稱，如當地出現流行病，旅行社亦未必可延期出團，若家長十分憂慮，可考慮讓子女退出遊學團。