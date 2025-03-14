中學生研AI助盲人購物 獲IT獎倡改課程 稱比學PowerPoint重要

九成技巧網上自學

望月謙研發的人工智能視障者購物助理（A-eye），同時具備手機及硬件版本，可助盲人自主購物，主要運用AI的圖像識別技術，以鏡頭實時提供產品識別、導航、優惠推介、現金識別等功能，同時結合生成式AI加入語音助理功能，例如當問「蘋果在哪裏」，系統會回應。

望月謙說將來希望在AI領域發展，冀入讀城大電機工程學課程。作為應屆DSE考生，他認為高中ICT課程需加強及改善，舉例ICT考試的多項選擇題，40題中或只有一兩題與AI有關，亦只問機器學習的用途。他說研發今次產品過程中，九成技巧於網上自學，亦有參與城大資優中學生課程。

另一獲獎生研AI系統助醫生開藥

聖保羅男女中學中四生潘浠淳研發網頁AI平台「藥倍安心（Medisafe）」，獲學生創新大獎等4獎項。她說，初中電腦課有學習基礎編程，不過研發所用知識不少來自課餘所學，包括一些網上課程。她留意到新聞有不少醫療事故與開錯藥有關，她亦曾在暑假到香港和遠赴倫敦的醫院及診所體驗做「工作影子」拜師，留意到醫生處方藥物流程有漏洞，欠有效步驟覆核藥物處方。

潘解釋，常見的失誤包括病人對藥物有已知過敏反應、與正服食藥物相冲、劑量與體重不符等，她研發的系統可將藥物資料庫比對病人病歷，在處方不當時發警號；目前有醫生試用，並以至少100個匿名病歷檢驗系統，準確率達100%。她說有意與診所及醫療集團洽談合作試用。

今年的「資訊及通訊科技獎」將於下月中接受報名。