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教育
2025年3月14日星期五
中華小學堂 第055期
中學生研AI助盲人購物 獲IT獎倡改課程 稱比學PowerPoint重要
否認爆腸胃炎涉膳食 教局設專組改善交流活動
教局函中小學 倡國安教育日講DeepSeek
生活關鍵詞：她們的故事
生活關鍵詞：揚眉女子，不讓鬚眉
人形圖鑑：L和M，以及機場快線
書之異世界：不再下雪的（反）烏托邦
人物例子庫：科學怪人點出現代挑戰——英國科幻小說之母瑪麗雪萊
有價講：好客之道，怎樣做多一步？
見聞識玩：動物園觀珍禽異獸
答案
奇趣中華：中國名玉藍田玉
穿越古今山：中國傳統樂器——琵琶
講故事：愚公待兔
見聞識玩：動物園觀珍禽異獸
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【明報專訊】古今不少人都愛動物，甚至對珍禽異獸充滿好奇，因此都設立動物園觀賞動物。
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中學生研AI助盲人購物 獲IT獎倡改課程 稱比學PowerPoint重要
否認爆腸胃炎涉膳食 教局設專組改善交流活動
教局函中小學 倡國安教育日講DeepSeek
生活關鍵詞：她們的故事
生活關鍵詞：揚眉女子，不讓鬚眉
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