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教育
2025年3月13日星期四
公民學堂 第093期
救校方案4變3 私營小一門檻升 刪特別視學選項 校長稱更難「復活」
去年復活校校長稱幸運 避過「辣招」嘆關卡增
QS學科排名 港6科登全球頭十
放眼中國：年輕人流行買金
速讀公民：華軍援非洲10億元 培訓7000軍警
速讀公民：戰事頻擾GPS 外地航班屢受阻
議題close-up：失敗教育 從失敗經歷學習與成長
綠色生活：能源審核
綠色生活：答案
放眼經濟：習近平出席民企座談會 提振民企信心
世界之趣：英童藉多媒體 倡保育自然
世界之趣：小書蟲寫文拍片介紹動植物
新聞有常識：飛天汽車近在咫尺？
認識地球：春分揭地球運轉節奏
速讀公民：華軍援非洲10億元 培訓7000軍警
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【明報專訊】■新聞撮要
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救校方案4變3 私營小一門檻升 刪特別視學選項 校長稱更難「復活」
去年復活校校長稱幸運 避過「辣招」嘆關卡增
QS學科排名 港6科登全球頭十
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