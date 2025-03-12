城大：資源上難設機制確保校董愛國愛港

議員提修例 擬學生校董改互選

處理修例的法案委員會下周一（17日）召開，校方及政府代表將出席。立法會本周一（10日）上載文件，當中引述城大回覆，校方稱目前資源並不許可設立機制確保候選者「愛國、愛港及愛校」，惟過去經驗顯示，校董會成員均以大學、香港及國家利益為依歸，校董會秘書處亦會向校董介紹其責任、權利和處理文件的方法。城大又指出，校方已就草案做廣泛全面諮詢，包括聯絡學生會及校內所有重要的本科生團體，共177學生代表回應。

立法會文件亦提到，議員建議校方清晰訂明獲委任校董會學生成員的資格，包括經選舉產生的學生代表若曾干犯刑事罪行，校董會有權拒絕委任；鼓勵學生發展處與校董會學生成員保持溝通，並提供培訓，讓他們熟悉校董會會議程序和文化，提高開會效率。