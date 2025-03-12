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教育

城大：資源上難設機制確保校董愛國愛港

【明報專訊】經民聯立法會議員林健鋒提出議員法案，建議修訂《香港城市大學條例》，包括將學生會會長為必然校董的規定，改為由本科生互選產生。立法會文件指出，去年12月教育事務委員會討論建議時獲議員支持修例，他們認為城大應做好草案諮詢工作，即時開始推廣草案的活動，確保學生積極參與校董會學生成員選舉，並設立機制，確保所有出任校董的師生均「愛國、愛港及愛校」；惟立法會引述城大稱資源不容許設立相關機制。

議員提修例 擬學生校董改互選

處理修例的法案委員會下周一（17日）召開，校方及政府代表將出席。立法會本周一（10日）上載文件，當中引述城大回覆，校方稱目前資源並不許可設立機制確保候選者「愛國、愛港及愛校」，惟過去經驗顯示，校董會成員均以大學、香港及國家利益為依歸，校董會秘書處亦會向校董介紹其責任、權利和處理文件的方法。城大又指出，校方已就草案做廣泛全面諮詢，包括聯絡學生會及校內所有重要的本科生團體，共177學生代表回應。

立法會文件亦提到，議員建議校方清晰訂明獲委任校董會學生成員的資格，包括經選舉產生的學生代表若曾干犯刑事罪行，校董會有權拒絕委任；鼓勵學生發展處與校董會學生成員保持溝通，並提供培訓，讓他們熟悉校董會會議程序和文化，提高開會效率。

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