英文科口試開考 專人帶隊來港 深圳校70生訂酒店考DSE

領隊：九成學生擬赴港升學

本報記者昨到粉嶺一個試場採訪，下午4時、即開考前一小時已見約30人排隊等待，不少考生翻閱筆記溫習。有深圳私立學校代表帶隊安排學生來港考DSE，領隊容小姐（化名）說，該校約有70名學生以自修生身分報考DSE，下月將安排他們暫住沙田區酒店，以便在同區應試。她說內地生選擇DSE，以避免高考「內捲」激烈的升學競爭，又稱該校九成學生計劃到香港升學。

阮女士昨陪同在內地讀私校的女兒考試，她說DSE競爭較不激烈，有機會升讀較好的大學。她又稱，北區一帶沒有賓館，從深圳到北區需約50分鐘，打算下月的筆試考試日，與女兒即日往返兩地。吳女士昨陪同就讀廣州暨大港澳子弟學校的兒子赴試場，她說DSE英文科太難，若能重選，當初或不考慮報考DSE。不過，她亦覺得DSE學歷認受性較高，有利日後升讀香港、國內及海外大學。

考生：內地高考競爭大 港生只英文較優

廣州暨大港澳子弟學校馮同學周一（10日）特意跨境到觀塘暫住，稱方便往返試場。她表示內地高考人數眾多，競爭較DSE大。她又說，香港考生在英文科或有優勢，但其他科的水平則說不定。

另外，政府近年推展各項人才計劃，部分容許申請人的子女以「本地生」資格入大學，教育局正檢視本地生定義。經優才計劃來港的王先生（化名），其兒子以受養人身分就讀本地中學。他說香港教育更國際化，包括課程設計及師資比內地優秀，計劃兒子以DSE成績報考英國或新加坡的大學。他認為毋須特別檢視本地生定義，形容「香港本來就是開放」，認為循計劃來的人有機會留港工作。本地家長吳女士認為，檢視本地生定義時，考慮增設居港年期較理想，「不是一來到（香港）就享受所有資源」。