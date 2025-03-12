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教育
2025年3月12日星期三
Smarties' Power English 第434期
英文科口試開考 專人帶隊來港 深圳校70生訂酒店考DSE
非本地本科生佔比 港大30.1％最多
城大：資源上難設機制確保校董愛國愛港
大人ing：得閒寫字
大人ing：書法的藝術 揮出漢字之美
視聽之娛：看《哪吒之魔童鬧海》了解申公豹的前世今生
時事中文：「桃色議員」無得留低
新書試閱：醫學常識 看看醫生怎麼寫
乜乜物物：現代女巫的故事——邱常婷〈斑雀雨〉
Talk of the town：Minimum Wage to Rise to $42.5 per Hour
Talk of the town：The Minimum Wage in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Comic：The world's highest-paid female artist
Game
Answers：Game
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【明報專訊】■Game 1
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英文科口試開考 專人帶隊來港 深圳校70生訂酒店考DSE
非本地本科生佔比 港大30.1％最多
城大：資源上難設機制確保校董愛國愛港
大人ing：得閒寫字
大人ing：書法的藝術 揮出漢字之美
視聽之娛：看《哪吒之魔童鬧海》了解申公豹的前世今生
時事中文：「桃色議員」無得留低
新書試閱：醫學常識 看看醫生怎麼寫
乜乜物物：現代女巫的故事——邱常婷〈斑雀雨〉
Talk of the town：Minimum Wage to Rise to $42.5 per Hour
Talk of the town：The Minimum Wage in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Comic：The world's highest-paid female artist
Game
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英文科口試開考 專人帶隊來港 深圳校70生訂酒店考DSE
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Answers：Talk of the town
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