恒大辦活動「重讀」安徒生 學生代入「醜小鴨」：故事不止教別以貌取人

5月舉行國際會議 邀逾30學者研討

安徒生在1805年出生於丹麥城市奧登斯，著作包括《醜小鴨》、《國王的新衣》、《美人魚》、《賣火柴的小女孩》。為紀念安徒生對後世的貢獻，恒大人文社會科學學院今年1月起籌辦多個活動（見表），包括錄製電台節目、寫作比賽、工作坊等，亦將在5月舉行國際會議，邀請30多名國際學者研討安徒生作品。

從小喜歡童話故事的林蔚藍，回憶童年喜歡看迪士尼動畫版《美人魚》，「因為美人魚靚囉，公主同王子結婚好幸福」。成長期間讀到安徒生版本，發現美人魚獲得人的雙腿變成泡沫，感覺不浪漫，不解當中寓意，「你問我知唔知個故事講乜？我知，但背後意義係咩、佢（安徒生）點解要寫呢件事，（當時的我）其實係唔知㗎」。

非止兒童讀物 成年人亦有體會

「美人魚點解想成為人，唔係因為想同王子一齊，而係想得到永遠嘅靈魂，係追求真善美嘅表現。」有份籌備活動的恒大英文系系主任曹穎寶如此解釋，她指像安徒生童話般的兒童文學，好容易予人只適合孩童閱讀的錯覺，但其實當中細節值得所有人深思，成年人重讀亦可別有體會，舉例《賣火柴的小女孩》其實是安徒生作為基督徒，希望啟迪讀者奉獻的作品；《國王的新衣》則顯露人的虛榮心。

曹穎寶另推介港人重讀《醜小鴨》故事，提到醜小鴨離家後遇上貓和雞，被勸不要再只顧望着天空，以為自己可以飛翔，但醜小鴨沒有理會，「唔係話雞同貓錯……但希望所有人都認清自己係咩，然後努力去做自己想成為嗰樣嘢」。曹續說，「每個人心中都有個小宇宙，總會有情况可以發揮，就算環境仲未發揮到，都唔好氣餒。」

恒大人文社科院院長譚國根認為，安徒生不止是單純西方的文學，近代亦已滲透亞洲社群，舉例中國已跟丹麥簽署合約，在國內興建20個安徒生公園；不少韓國和日本電影亦加插安徒生童話情節。他又指安徒生的故事或角色可發展成獨立的創意產業，又稱校方今次一系列活動是出發點。