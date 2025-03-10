港大申撥款10億 建臨牀培訓中心

「不增政府經常財政負擔」 盼2029竣

醫衛局及教育局近日向立法會提供文件表示，工程估計造價10.447億元，不會影響學費，額外經常費用會由港大承擔，「不會增加政府的經常財政負擔」。當局計劃今屆立法會會期內向工務小組和財委會申請撥款、獲批後動工，約4年內、即2029年完成。

兩幢新大樓分別樓高17層及14層，共提供1.16萬平方米淨作業樓面面積，內設臨牀培訓設施和專用醫療設備，讓高年級醫科生使用。兩幢大樓將提供700個牀位，供醫科和護理科學生使用。港大指醫學院在沙宣道一帶的校舍只有287個牀位，新大樓有助淨增加413個牀位。

新大樓亦提供其他學生活動設施，包括臨牀培訓室、廚房、食堂、學生福利諮詢室，將來有支援學生身心健康團隊、精神科醫生、臨牀心理學家和輔導員進駐，照顧學生心理健康。

文件指出，政府多年來大幅增加資助醫科和護理科學士學額，其中港大醫科本科學額由2016/17至2018/19每學年210個，增至2022/23至2024/25每學年295個，增幅達40%；下學年至2027/28增至每學年325個。

政府指「迫切需要盡快推展工程」

當局認為港大醫學院教學和學生設施空間供應增長，一直未能追上學生人數增長，該院長期面對空間不足問題，需提升和增加醫療教學設施及醫科和護理科學生住宿設施，「港大有迫切需要盡快推展工程，避免空間不足問題進一步加劇，令其加強培訓醫療專業人員的能力受硬件限制」。

有港大宿生將受工程影響，港大已為現居何善衡夫人堂的學生制訂調遷安排；文件提到由於工程位於沙宣道校園內，不大可能影響區內居民。