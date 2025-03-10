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教育

切燒豬擲紙飛機 DSE生惜別「不一樣的6年」

【明報專訊】中學文憑試（DSE）英文科口試明天（11日）開考。東華三院郭一葦中學上周為中六DSE生舉行惜別會，師生回顧6年點滴，並切燒豬、擲紙飛機，唱最後一次校歌。校長文可為寄語學生，盼他們記得感謝自己，「6年都不是hea住過，捱到今天只差一步，行不行不要緊，不過盡力就可以」。

今屆中六生在2019/20學年入學，當時正值2019年社運，不久就碰上長達數年的新冠疫情，他們初中3年均在停課與復課間徘徊，隔着屏幕與老師及同學聯繫。

疫情削走逾兩年相處 「更加珍惜」

郭一葦中學上周四（6日）舉行惜別會，並向中六生派准考證，師生當日一同回顧過去6年的點滴。中六生楊同學說，中三下學期「復常」後，瞬間恍似只剩3年多與同學相處，「但其實因為我們只有這麼少時間，反而會珍惜同學之間的感情，變得更加團結，更加珍惜這段中學生涯」。他猶記得中一疫情前與全班同學一同吃月餅過中秋，到下一次齊聚，彼此已升上中三，所幸當時有拍照「定格」同學中一的樣子，感嘆6年中學生涯珍貴，「時間過很快，什麼都變了」。談到未來，他反問「其實有多少人真的能按規劃而行呢？」，笑言自己個性隨遇而安。

徐同學及黃同學稱，整個中學生涯多少有遺憾，尤其只參加過一次陸運會。黃說，初中3年主要在網上授課度過，直至中四復常始有首個陸運會，到中五那年，活動因天雨取消，而今年的陸運會卻又碰上DSE其間舉行，自言錯過不少團體活動的機會。他回想以前也會期盼趕快畢業，但現在最不捨師長和同學，有感畢業後未必容易重聚。

另外，今屆DSE繼續使用「第二代公開考試支援系統（PESS2）」，包括「監考易」及「報到易」應用程式；該系統去年在考期故障，考評局繼而宣布停用。郭一葦中學亦是試場學校，助理校長趙炳鏗說，該校考生今年1月參與全港演練試用系統，過程順利；校方已做足「兩手準備」，包括隨時改用紙本點名。

「監考易」續用 校長：兩手準備應變

DSE各科筆試下月開考，另一試場學校聖士提反堂中學將安排考生到不同課室應考，有別一般禮堂試場，毋須使用PESS2系統。校長麥偉麟昨稱，有待考評局通知今年考務人員如何為考生點名。他又稱為支持學生到「最後一分鐘」，校方讓該校中六生近日繼續回校溫習，並鼓勵他們盡力而為，「總有其他人放棄，如你堅持下去，已贏了很多人」。

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