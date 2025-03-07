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教育
2025年3月7日星期五
中華小學堂 第054期
修專上學院例草案今刊憲 耀中幼教：德政助吸學生
理大STEAMS計劃添社會元素 小學生設計「未來食品」
楊紫芝任科大醫學教育顧問
大觀園：志在千里的跑步魂
大觀園：超馬跑手羅啟邦：鋼鐵意志是怎樣煉成的？
大觀園：負傷後征戰前，經過仔細評估
書之異世界：時數不對等的生命學習課——讀谷口治郎《先養狗，然後……養了貓。》
諗諗佢：「大學無用論」與「倖存者偏差」
有價講：同理心，首在重視他人
見聞識玩：礦物顏料丹與青
奇趣中華：煙花三月下揚州
穿越古今山：古今報紙
大笑堂：兒孫滿堂
見聞識玩：礦物顏料丹與青
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【明報專訊】大自然蘊藏不少礦物，可用來製作不同東西，中國傳統繪畫顏料的紅色及藍色便用上礦物物質。
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修專上學院例草案今刊憲 耀中幼教：德政助吸學生
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