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教育

理大STEAMS計劃添社會元素 小學生設計「未來食品」

【明報專訊】理大昨日宣布推展「邵氏STEAMS善創計劃」，冀助中小學生將創科和人文精神結合，鼓勵學生善用知識，以關懷和貢獻社會。參與先導計劃的香港青年協會李兆基小學讓高小生設計「未來食品」，學生利用飯焦、芋絲等製成可食用的器皿，盼節省廠商製作餐具或碗筷成本，「並可洗少一隻碗」及更環保。

李兆基小學小四生楊愷瑩說，團隊花了兩個月時間構思和設計多款「未來食品」，其中參考飲食金字塔，設計出「多菜少肉的曲奇」，材料包括麵粉、煙肉粒和紫菜，又說該款曲奇較原型食物可存放更久，吃起來更有層次感，可當成「太空餐」或行山補給食物。

助學生成具社會責任感領袖

理大賽馬會社會創新設計院昨舉行上述計劃的啟動禮，校方獲邵氏基金會捐出1600萬元，展開為期5年計劃，大學專家將與中小學教師合作，助學校在現行STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）教育的基礎上，加入「社會（Social）」元素，盼助學生「善用知識為社會帶來正面的影響」。

理大行政及拓展副校長盧麗華說，期望計劃培養中小學生成為具社會責任感的未來領袖。理大暫任副校長（校園發展及設施管理）兼賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤說，相信教育真正根基不僅傳授知識和技能，還要培養學生心繫社區，盼計劃助教師共享教學資源，建立跨校網絡並激發教學創新。

理大預料與12間核心學校合作，估計可惠及30間網絡學校共逾3500個師生。有興趣參與的學校可於網上專頁報名：www.polyu.edu.hk/disi

相關字詞﹕STEAM教育 中學 小學 創科 人文精神 理大 邵氏

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