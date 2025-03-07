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教育

修專上學院例草案今刊憲 耀中幼教：德政助吸學生

【明報專訊】為加強規管自資院校，政府修訂《專上學院條例》（第320章），修例草案今日刊憲。現時透過該條例註冊的自資院校耀中幼教學院，其校長李敬廉昨日表示歡迎修例。副校長（學術）鄭志強形容修例為德政，有助更快捷審批新課程，而修例後要求院校公開主要財務資料，可讓家長知悉校方財政穩健，增加選校信心，預料該校或可吸引更多學生。

現時特首會同行政會議掌管批准院校頒授學位的權力。翻查資料，行會最近在今年1月批准6間自資院校開辦共17個學位課程。修例之後，該權力將轉授教育局長，屆時局長將考慮人力需求、可持續性、院校策略計劃和往績等多項因素，決定准許或拒絕申請；院校可向政務司長上訴局長決定。

鄭志強形容修例為德政，預料有助更快捷審批新課程，而現行條例幾十年未變，「過往得兩間大學，有自資院校開碩士課程很大件事，但幾十年後已經很常見，條例讓我們提升效率，開辦的課程更加適應市場（所需）」。鄭又稱，近月曾就修例與當局會面及溝通。

公開資料助家長了解財政

被問修例能否助自資學界「整頓歪風」、間接幫助有心營辦的院校提升收生，鄭志強未有明言，但稱修例確有助「優化院校管治」。根據教育局修例文件，當局盼增加院校問責及透明度，建議院校將來要不時提交策略計劃和年報、發表文件摘要、須向公眾提供主要財務資料，例如項目總額。鄭志強認為這有助家長了解該校財政穩健，增加選校信心，估計或可吸引更多學生。

幼師流失 辦學團體盼轉介

另外，李敬廉表示近日與學界代表討論招聘教師困難，「好多事一起發生，又移民潮，現在又多了很多出路，他（師訓學生）又轉行，留下來找（教師）工作的不太多」。副校長（行政）林文全說，去年兩個開辦多間幼稚園的辦學團體聯絡耀中幼教學院，盼耀中轉介畢業生入職，「宏觀來看，幼師流失比例大，但我們學院有很多少數族裔學生，英語強、接近流利，對幼稚園來說很吸引」。

耀中幼教學院昨在傳媒午宴亦分享課程發展，其中今年起獲准開辦教育碩士課程。校方亦積極籌備提供屬資歷架構第7級的博士課程，盼提升該校學術地位。

相關字詞﹕收生 自資院校 耀中幼教學院 專上學院條例

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