明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

初中其他語言先導計劃 一校可獲25萬

【明報專訊】教育局新推「初中其他語言先導計劃」，申請獲批的中學可獲一筆過25萬元撥款，讓初中生學習外語。教育局昨回覆，已在優質教育基金預留7000萬元用於該計劃。聖若瑟書院校長郭廸民昨稱，校方有興趣申請資助，該校現已有法語課程由學生自費參與，若日後申請獲批，相信免費課程能提升學生學外語動機。

共6種語言 下月截申請

去年《施政報告》提出，教育局以先導計劃形式邀請學校申請撥款，涵蓋高中選修科目6種語言法語、德語、日語、韓語、西班牙語及烏爾都語。首輪申請4月30日截止，獲批中學可在下學年（2025/26）起的兩個學年內使用撥款，以僱用外間授課服務、購買教科書和作業等教材，局方冀豐富學生的學習經歷和提升國際競爭力。

傳統男名校聖若瑟書院多年來為學生提供外語課程。郭廸民稱，辦學初期已有外籍學生就讀，昔日已安排學生學法語。校方近年與法國文化協會合作，讓有興趣中一生到法國文化協會學法語兩學期，若學生之後計劃於中學文憑試（DSE）報考法語，校方會再安排。他稱近年亦有學生計劃報考DSE日語。

郭認為，部分學生在音樂及運動等興趣外亦對學外語感興趣，故提供課程盼學生提升語文能力並擴闊對其他文化歷史的認知，相信可增加學生將來在職場的競爭力。

相關字詞﹕法語 聖若瑟書院 教育局 施政報告 初中其他語言先導計劃

上 / 下一篇新聞