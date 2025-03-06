初中其他語言先導計劃 一校可獲25萬

共6種語言 下月截申請

去年《施政報告》提出，教育局以先導計劃形式邀請學校申請撥款，涵蓋高中選修科目6種語言法語、德語、日語、韓語、西班牙語及烏爾都語。首輪申請4月30日截止，獲批中學可在下學年（2025/26）起的兩個學年內使用撥款，以僱用外間授課服務、購買教科書和作業等教材，局方冀豐富學生的學習經歷和提升國際競爭力。

傳統男名校聖若瑟書院多年來為學生提供外語課程。郭廸民稱，辦學初期已有外籍學生就讀，昔日已安排學生學法語。校方近年與法國文化協會合作，讓有興趣中一生到法國文化協會學法語兩學期，若學生之後計劃於中學文憑試（DSE）報考法語，校方會再安排。他稱近年亦有學生計劃報考DSE日語。

郭認為，部分學生在音樂及運動等興趣外亦對學外語感興趣，故提供課程盼學生提升語文能力並擴闊對其他文化歷史的認知，相信可增加學生將來在職場的競爭力。