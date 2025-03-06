香港法國文化協會：法語課查詢增 歸因DSE丙類科改制 政府推資助

明報記者 施晉宇

港教育體制 其他語言「需找到其位置」

法協昨回覆本報稱，全港現時年均約5500人經法協學法語，港人學法語興趣正增加。被問到在港推廣法語困難，Jean-Sébastien Attié昨受訪稱，其他語言在本港教育體制「需找到其位置」。他認為港人熱中探索不同文化，尤其熱愛法國人平衡工作及生活的文化，又提到DSE丙類科目推展新制後，本地學校關注官方文化機構，加上更多考生擬報考法語，連同當局新推「初中其他語言先導計劃」（見另稿）等措施，本港學校就報讀法語課程的查詢增加。

本月法語圈同樂節 逾30活動

另外，每年3月，本港在內的全球法語團體均會舉辦「法語圈同樂節」，慶祝法語圈多樣性。香港「法語圈同樂節」昨在中央圖書館開幕，瑞士、法國、比利時及加拿大等多國駐港代表均出席。今年主題為「法語圈與她們（Francophonie avec Elles）」，杜麗緹期望，透過各項活動突顯法語圈女性對社會的貢獻，並促進法語圈的多元與活力，藉此促進性別平等及消除歧視。

本港同樂節的30多項活動涵蓋不同範疇，本月2至29日舉行，包括在中央圖書館舉行展覽，展出瑞士漫畫家Vamille及在法成長的香港插畫家Kei Lam的作品；本周六（8日）在賽馬會劇場舉辦港澳大專院校法語演講比賽；以及下周六（15日）舉行法語國家美食博覽日等。她稱部分活動新增粵語翻譯，期望接觸更多參與者。

現時全球法語使用者約3.4億人，杜麗緹預計2050年增至約7億人。至於學習法語的好處，她稱法語使用者遍及五大洲、29個法語國家；而歐盟作為本港第三大貿易伙伴，現時每4間在港歐洲企業就有一間以法語為主，涵蓋金融、建築、餐飲、教育等領域，意味就業機會亦充足，相信法語使用者有優勢。