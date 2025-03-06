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2025年3月6日星期四
公民學堂 第092期
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公民考察：福建鼓浪嶼
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【明報專訊】鼓浪嶼位於福建九龍江入海口，有「海上花園」、「萬國建築博覽」之稱。島上有中國本土和全球不同風格的歷史建築，亦有園林和自然景觀，2017年7月列入聯合國教科文組織世界文化遺產。
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