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2025年3月5日星期三
語文同樂 第759期
科大創校校長 吳家瑋逝世享年87 港科研推手 創灣區概念
區議員：區內收生難 憂惡性競爭 教局：安達臣新官小按需求開班
嶺大新生須學防騙 警開內地生微信群組
大人ing：女兒的心事
大人ing：張天穎 我們都在學習如何愛
詞中物：現代愛情指南——《無糖可樂》
視聽之娛：領悟生而為人的意義
乜乜物物：MK的聯想
文言卜卜齋：過去如何說「過去」？
Talk of the town：Influenza and Vaccination
Talk of the town：Seasonal Influenza
Answers：Talk of the town
Grammar：Useful collocations
Answers：Grammar
Horizon：A global love for plants
Answers：Horizon
大人ing：女兒的心事
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【明報專訊】愛可說是人類最深刻、最複雜的情感，愛一個人，不等於全然了解對方，可能也存在誤解與爭執。
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科大創校校長 吳家瑋逝世享年87 港科研推手 創灣區概念
區議員：區內收生難 憂惡性競爭 教局：安達臣新官小按需求開班
嶺大新生須學防騙 警開內地生微信群組
大人ing：女兒的心事
大人ing：張天穎 我們都在學習如何愛
詞中物：現代愛情指南——《無糖可樂》
視聽之娛：領悟生而為人的意義
乜乜物物：MK的聯想
文言卜卜齋：過去如何說「過去」？
Talk of the town：Influenza and Vaccination
Talk of the town：Seasonal Influenza
Answers：Talk of the town
Grammar：Useful collocations
Answers：Grammar
Horizon：A global love for plants
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科大創校校長 吳家瑋逝世享年87 港科研推手 創灣區概念
區議員：區內收生難 憂惡性競爭 教局：安達臣新官小按需求開班
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大人ing：張天穎 我們都在學習如何愛
詞中物：現代愛情指南——《無糖可樂》
視聽之娛：領悟生而為人的意義
乜乜物物：MK的聯想
文言卜卜齋：過去如何說「過去」？
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Answers：Talk of the town
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