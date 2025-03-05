區議員：區內收生難 憂惡性競爭 教局：安達臣新官小按需求開班

教育局推算西貢區適齡小一人口由今年3700人，逐步降至2029年2300人。由廣東道官小跨區重置往安達臣發展區、已納入西貢區校網的安博官立小學快將落成，9月開學，早前自行收生階段暫取錄5人。

教局：規劃學位以軟着陸為目標

民建聯西貢區議員莊元苳昨在會上稱，隨適齡學童人口下跌，區內小學面對縮班殺校危機，盼當局審視安博官小開班數目，建議循序漸進，先以較少班數招生，避免與區內正面對「（縮班）臨界點」的學校惡性競爭。新民黨區議員陳健浚稱，安博官小旁的屋苑大多仍在施工或剛入伙，建議安博官小分階段派位，避免將軍澳學額分配出現衝突。

程慧珊說，安博官小開班數目主要視乎「到時的需求而定」，該校主要照顧附近居民。她提到西貢區個別學校收生緊張，會繼續密切留意，重申當局以「軟着陸」為目標規劃學位，盼逐步有序調節學校數目。她又說，若區內有適合土地重置校舍，當局會考慮區內學校需要。

區議員關注接駁將軍澳交通

另外，多名區議員關注來往將軍澳與安達臣發展區的交通配套，擔心現時接駁交通工具有限，對區內學生造成不便。立法會日前上載運輸署書面回覆稱，為配合新增乘客需求，署方已擬備開辦兩條專線小巴線，分別往來安達臣道至將軍澳（尚德）及油塘；以及開辦4條巴士線，分別往來鑽石山、深水埗、九龍站及中環，正與營辦商及部門協調路線籌備工作。陳健浚建議署方亦增設巴士線貫通將軍澳及安達臣。

另一西貢區議員、退休中學校長邱少雄表示，學生上下課時間較集中，建議在特定時段增加專線小巴班次。他說家長按自身需要選校，相信安達臣一帶的新學校具吸引力，提醒當局關注將軍澳往新校的交通流量。