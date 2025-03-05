科大創校校長 吳家瑋逝世享年87 港科研推手 創灣區概念

葉玉如：推動香港轉型 高瞻遠矚領袖

科大現任校長葉玉如憶述曾於1993至2001年與吳家瑋共事，形容吳是高瞻遠矚領袖，創立科大並致力以科研推動香港轉型。科大校董會主席沈向洋稱吳的離開是科大、香港以及全球學界的巨大損失。

吳家瑋生於上海，在港成長，畢業於傳統名校香港培正中學，再負笈美國。他曾在多間院校擔任要職，專研物理學，教學生涯首個高峰是於1983年以45歲之齡出任美國舊金山州立大學校長，成首名美國著名大學華裔校長。

專研物理 首名美著名大學華裔校長

1980年代，香港政府鑑於本地缺乏科技人才，決定籌備第三間大學，以科技為主軸，當年在美國做大學校長的吳家瑋答應回港襄助，1991年起正式成為科大創校校長，一做10年，至2000年辭任，由朱經武接任。吳退休後不時回到科大，去年特意在長期服務獎頒獎禮，向服務科大30載的葉玉如頒獎。

吳家瑋關心時政，曾被中央政府任命為港事顧問、香港特區預備工作委員會和籌委會委員。他於1990年代初提出「香港灣區」概念，冀帶動珠三角經濟發展，因此被稱為「深港灣區之父」，現已發展成耳熟能詳的「粵港澳大灣區」概念。2000年，他獲頒發金紫荊星章，以表彰其對本港策略發展、高等教育貢獻良多。

吳家瑋的兒子吳德愷現為科大計算機科學與工程學系教授。科大昨引述吳德愷稱，他認為父親博學多才，畢生追求和平，重視人文主義，並致力搭建橋樑融合各方文化。

翻查報道，吳家瑋曾捲入用人唯親爭議，其中於1999年被指協助兒子由助理教授擢升為副教授；吳家瑋當年否認此說，強調沒參與該次升職決定。