4年制醫科第二學位 中大5月截表港大6月

兩大醫學院設6年制醫科學士外，一直取錄學生入讀醫科第二學位課程。港大副校長（健康）兼醫學院長劉澤星昨日稱去年有約300名持本科學位者申讀醫科，中大上月稱每年接獲80至100人申請入讀。

後3年與6年制學生同臨牀受訓

港大醫學院昨稱下周三（12日）將辦入學講座，介紹新推出的「MBBS（Graduate Entry）」第二學位醫科課程，入讀學生首年接受密集臨牀前培訓，在第二至四年將與6年制醫科生一起接受「沉浸式臨牀訓練」。

港大醫學院稱，循新途徑入學學生完成首年課程後，可跟隨「世界級學者」做研究，或增修該院一年制醫學研究碩士（MRes[Med]）課程，5年內獲兩個學位。

中大醫學院表示，其醫科第二學位以醫科背景，包括理科及健康科學的本科畢業生為主，多年來受本地及海外生歡迎。該院稱今年已收到大量持本科學位者透過「非大學聯招（non-JUPAS）」途徑申讀醫科，相關申請自動納入今年正式新推的「第二學位醫科課程（Graduate Entry Track，GET）」，首輪面試今年4月9日舉行，5月30日截止報名。

中大醫學院提到，GET學生首年接受臨牀課程，當中核心科目包括解剖學、生物化學、藥理學和生理學。在第二至四年，GET學生獲安排與6年制醫科生一起在本地醫院臨牀學習，亦可到海外臨牀培訓 。院長趙偉仁稱一直擇優而錄，會以同一標準評核所有學生成績和表現，確保畢業生「都是妙手仁心的好醫生」。