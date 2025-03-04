八大離職減 續達20年第三高 劉智鵬稱移民潮趨穩 不憂削款趕人才

教大最高 稱已回至單位數

教資會近日公布上學年八大教員離職數字（見表）。教大上學年離職率9.6%，265名教職員有26人離任，包括24名全職和兩名兼職，儘管按年下跌3.4百分點，離職率仍連續兩年達八大最高。其次是科大，582名教員有45人離任，離職率7.8%，值得一提是科大共6名兼職教員上學年全數離任。離職率最低的是浸大，上學年397名教員中有20人離職，佔比約5％，按年跌7.1百分點，按年變幅最大。

科大城大：新入職者多於離職者

本報昨向個別教員流失率較高的院校查詢。教大回覆稱，每年皆錄得職員因不同理由離職，而教學人員變動情况已較前一學年回落至單位數字。科大則表示，雖然每年均有教員因完成合約、年屆退休年齡或個人考慮等離職，但這5年間「新教員入職人數亦較離職人數為高」，計劃再招聘100人，開拓更多重點研究範疇包括量子信息、腦神經科學、醫學科學等。城大亦稱新增學術人員遠超離職人數，校方積極延攬國際及本土人才、培育學術新星。

嶺大協理副校長劉智鵬認為，八大整體離職率下跌是由於移民潮趨穩定，現離職率屬正常水平，舉例自己不太感覺到身邊多人離任。被問會否擔心八大被削減撥款不利聚人才，劉認為削款屬暫時，又說聚集人才「錢不是主要考慮」，提到香港有多樣化的學術環境，相信仍有競爭力吸納人才。

至於嶺大上學年離職率7.1%，按年升1.6百分點，劉稱嶺大教員多被挖角，「細校流向大都正常」。

此外，新一份預算案顯示今學年幼稚園、公營小學及中學教師經修訂預算的流失率分別為16%、7.3%及7.1%，亦呈跌勢。