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教育
星笈中文 第156期

備戰文憑：按題目調整答題框架

【明報專訊】答題框架意味着一切有規律、步驟可依，只要同學掌握「玩法」，分數即能「袋袋平安」，但黃摯毅提醒，因應不同的修辭及寫作手法，答題框架亦會有相應的調整。以下他以兩例示範：

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