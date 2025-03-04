報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年3月4日星期二
星笈中文 第156期
八大離職減 續達20年第三高 劉智鵬稱移民潮趨穩 不憂削款趕人才
4年制醫科第二學位 中大5月截表港大6月
考察團員離世 聖保羅學生：教師囑正確方法應對不快
備戰文憑．卷一文言：讀好甲部 有助乙部答題
備戰文憑：熟讀12篇章 靈活運用答題框架
備戰文憑：按題目調整答題框架
備戰文憑：課外文言三大趨勢
【2020至2024年DSE詞解題】：答案
名家並讀：超現實雙城 沉默兩寫
備戰文憑．卷一文言：讀好甲部 有助乙部答題
prev
next
【明報專訊】文憑試中文科2024年精簡至閱讀、寫作兩卷，閱讀卷題目減少，但每題佔分增加，日校考生取得3級或以上的達標率為65.1％，按年升4.7個百分點。
上 / 下一篇新聞
八大離職減 續達20年第三高 劉智鵬稱移民潮趨穩 不憂削款趕人才
4年制醫科第二學位 中大5月截表港大6月
考察團員離世 聖保羅學生：教師囑正確方法應對不快
備戰文憑．卷一文言：讀好甲部 有助乙部答題
備戰文憑：熟讀12篇章 靈活運用答題框架
備戰文憑：按題目調整答題框架
備戰文憑：課外文言三大趨勢
【2020至2024年DSE詞解題】：答案
名家並讀：超現實雙城 沉默兩寫
八大離職減 續達20年第三高 劉智鵬稱移民潮趨穩 不憂削款趕人才
4年制醫科第二學位 中大5月截表港大6月
考察團員離世 聖保羅學生：教師囑正確方法應對不快
備戰文憑：熟讀12篇章 靈活運用答題框架
備戰文憑：按題目調整答題框架
備戰文憑：課外文言三大趨勢
【2020至2024年DSE詞解題】：答案
名家並讀：超現實雙城 沉默兩寫
prev
next
相關新聞
備戰文憑：熟讀12篇章 靈活運用答題框架
備戰文憑：按題目調整答題框架