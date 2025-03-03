歷學界多次縮班殺校 蕭漢森小學前校長：人口結構問題最頭痛

倡據收生類別定立不同開班線

學生雖少 功能不可抹殺

教育局推算沙田適齡小一人口由今年4200人降至2029年2700人。蕭漢森小學每級現開4班，張炳堅憶述，2003年SARS襲港後，出生率由一年8萬多人跌至約4萬人，部分學校合併或停辦，「但那時不是一個結構性（問題），（出生率）後來都升至5萬多，穩定了一段很長時間」。他又稱，早年區內水泉澳邨及駿洋邨等公屋落成，該校每級增約40人，由一班25人增至35人，「好景不常，接着移民潮，很多小朋友都離港」，笑稱「所以退休也好，哈哈，不用煩惱」。

談到高才通等人才計劃，張炳堅稱，學校多循計劃招收小四五的插班生，認為對帶動生源有限。他建議按學校收生類別定立不同開班線，但他理解政策未必容讓如此彈性，「為什麼人家教100個學生，你教20個學生，都用一樣金額的公帑呢？」他稱決策者可循不同層面分析， 可考慮有些學校學生未必多，但其功能不可被抹殺。

遷新校之際退休「與舊校一起畢業」

半生回望，張炳堅說，「我大半人生都在舊校裏，與舊校一起畢業，與去年的六年班一起畢業；來到新校舍，我也是一個新的人」，形容是個圓滿句號。張笑言自己不曾轉工，1986年起在該校任教，及後出任校長約20年，與太太相識相戀也在蕭漢森，「所以（它）畀到我所有東西」。問及新校落成啟用之際他便退休，會否感可惜，張說「還可要求什麼？我做一間學校出來，我的學生可在此享受到，其實這才是我最大的心願」，又對現任校長李志成發展更多STEM及AI教育感鼓舞。