安博官立小學暫收生少 區議員促交代 教局：配合安達臣發展需求 申請數目將一直變化

退休中學校長邱少雄等24名西貢區議員去信當區區議會，表明關注區內安達臣發展區的學校發展和配套，其中指出新建的安博官小今年9月開學，希望了解該校現時收生情况，預料多少學生由西貢區其他地方派往安博官小，以及交通和相關配套安排。今年初亦有立法會議員及當區校長關注官校發展，又指區內學額仍充裕。

24議員函區議會表關注

區議會日前上載教育局回覆，解釋為滿足安達臣道石礦場新發展區新增人口的教育需要，局方按機制在該區預留3幅校地，包括安博官小、新界婦孺福利會有限公司營辦的幼稚園，料在今年第二季竣工。

教局：班級結構按公屋入伙進度而定

教育局續稱，在今年度小一派位下「申請兒童數目在申請至派位期間會一直變化」，又指「統一派位結果公布後，家長亦可能會因不同原因而需要轉校」，因此現階段的小一派位情况不能反映對該地區的交通及配套設施的需求。局方稱安達臣道石礦場用地的公營房屋料今年起分階段陸續入伙，在安博官小重置初期，其班級結構會因應新房屋落成和入伙時間，及實際學位需要等而定，局方會在有需要時調整。

翻查資料，廣東道官立小學跨區重置到安達臣發展區後，改名為安博官小，校舍位於西貢安禧街8號，9月啟用。根據學校網站，安博官小今年度小一派位「自行分配學校」階段只取錄5人，但預料「統一派位」報讀人數會增加，實際結果有待今年6月4日放榜揭曉。